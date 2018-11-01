В Одесской области легковушка насмерть сбила мужчину

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП

В Одесской области легковой автомобиль "ВАЗ" насмерть сбил 26-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло поздно вечером 31 октября в Белгород-Днестровском районе. Погибшим оказался житель села Выпасное. На данный момент все обстоятельства смертельной аварии устанавливают правоохранители.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 289 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, 31 октября в Одесской области легковушка Mercedes, под управлением пьяного водителя, насмерть сбила 60-летнего иностранца на пешеходном переходе.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.