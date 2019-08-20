День рождения Харькова: спецпроект "Сегодня" о прошлом и настоящем "первой столицы"

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В пятницу, 23 августа, Харьков отметит солидный юбилей – 365-ю годовщину со дня основания города. В честь праздника "Сегодня" продолжают серию материалов о городе-юбиляре.

В первом выпуске спецпроекта "Харькову – 365" мы сравнили, каким был город 100 лет назад, отыскав вековые снимки местных улиц и достопримечательностей, а сегодня поведаем о первой столице на языке цифр и фактов.

Интересно, что впервые День города в Харькове отпраздновали 20 сентября 1987 года: тогдашний председатель Харьковского горисполкома Степан Соколовский позаимствовал идею праздника у мэров крупных городов во время поездки в Италию.

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Затем, без особого размаха, отмечали преимущественно юбилейные даты, а сравнительно недавно, в 1997 году, было принято решение праздновать День города 23 августа. Именно эту дату до сих пор чтят как день освобождения Харькова во времена Второй мировой войны, ее называют новым днем рождения города, который выстоял в суровое военное время и возродился.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы . Военные оркестры выступили с бесплатными концертами на железнодорожных вокзалах крупных городов страны – Виннице, Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

А перед этим в вестибюле Центрального вокзала "Киев-Пассажирский" прошел флешмоб с участием военных музыкальных оркестров . Музыканты исполнили песню, которая была написана в 1982 году, но в наши дни стала негласным символом армии и патриотического движения.

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