Подполковник ВСУ получил 13 лет тюрьмы за госизмену

В Харькове подполковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

В Харькове подполковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 10 мая один из районных судов Харькова приговорил к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания подполковника одного из военных формирований за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ч. 2 ст. 345 ("Насилие в отношении работника правоохранительного органа") УК Украины.

Установлено, что в начале 2015 года с целью передачи представителям спецслужб Российской Федерации он собирал сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, во время задержания подполковник причинил телесные повреждения сотруднику Службы безопасности Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Суд продлил арест подозреваемому в госизмене полковнику Безъязыкову

Судебное разбирательство длилось около 2 лет.

Ранее сообщалось, что против бывшего т.н."прокурора" временно оккупированного Крыма, а ныне "депутата" Госдумы РФ Натальи Поклонской в Украине расследуются два уголовных производства: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, в Житомирской области следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении в государственной измене прокремлевскому блогеру-журналисту, который по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы.