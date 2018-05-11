Подполковник ВСУ получил 13 лет тюрьмы за госизмену
В Харькове подполковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
В Харькове подполковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что 10 мая один из районных судов Харькова приговорил к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания подполковника одного из военных формирований за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ч. 2 ст. 345 ("Насилие в отношении работника правоохранительного органа") УК Украины.
Установлено, что в начале 2015 года с целью передачи представителям спецслужб Российской Федерации он собирал сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, во время задержания подполковник причинил телесные повреждения сотруднику Службы безопасности Украины.
Судебное разбирательство длилось около 2 лет.
Ранее сообщалось, что против бывшего т.н."прокурора" временно оккупированного Крыма, а ныне "депутата" Госдумы РФ Натальи Поклонской в Украине расследуются два уголовных производства: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
Напомним, в Житомирской области следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении в государственной измене прокремлевскому блогеру-журналисту, который по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы.
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