Суд продлил арест подозреваемому в госизмене полковнику Безъязыкову

Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, которого обвиняют в государственной измене. Следующие два месяца он проведет за решеткой.

Адвокат подсудимого Олег Веремеенко на заседании просил назначить Безъязыкову домашний арест с ношением электронного браслета, подчеркивая, что у подозреваемого трое детей. Прокурор заявил, что обвиняемый может сбежать или давить на свидетелей.

"Безъязыков, находясь в рядах ВСУ, занимал довольно высокий пост, некоторые свидетели были в его подчинении. Поэтому, используя свои связи, как личностные, так и профессиональные, находясь на свободе, по мнению органа досудебного расследования и прокуратуры, он может каким-то образом повлиять на указанных свидетелей с целью предоставления им тех или иных, скорректированных в его интересах, свидетельств", – подчеркнул прокурор Олег Пересада.

"Прямые доказательства, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год. При таких обстоятельствах, я считаю, что нельзя держать человека под стражей просто "до скончания века". Могу сказать, что в таких ситуациях Евросуд говорит, что это неоправданно длинное содержания под стражей", – подчеркнул адвокат Олег Веремеенко.

Ранее Генпрокуратура предоставила в суде письменные доказательства госизмены Безъязыкова.

Напомним, в СБУ сообщили о задержании полковника ВСУ Ивана Безъязыкова по подозрению в участии в террористической организации. Ему вменяют сотрудничество с боевиками "ДНР", которые завербовали его в плену.

В июле 2016 года сообщалось, что Безъязыков был освобожден из плена в ходе трудной оперативной работы и оперативных действий, поскольку его содержали не в СИЗО или бывшем помещении донецкого СБУ, а в другом месте. Боевики не подтверждали его местонахождение, не давали информацию, где он, и утверждали, что у них такого нет.