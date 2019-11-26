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Подрыв автомобиля в Харькове: СМИ стало известно о новых уликах

26 ноября, 15:48

Журналистам стало известно о вещественных доказательствах в деле о подрыве машины юриста

/ Фото: Нацполиция

В расследовании подрыва автомобиля адвоката Андрея Гагуна в Харькове появились новые зацепки – в сожженной машине подозреваемых были обнаружены остатки iPhone, флешка, батарея от электронного устройства, а также полуторалитровая пластиковая бутылка.

Кроме того, на месте взрыва были найдены металлические элементы, которые могли принадлежать GPS-трекеру (устройству для отслеживания перемещений – Ред.). Как сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники, эксперты не исключают, что преступники использовали самодельное взрывное устройство.

Напомним, взрыв возле элитного жилого комплекса на улице Чайковского, 6, прогремел утром 25 ноября. Целью преступников была Toyota Camry, за рулем которой находился зять бывшего заместителя областного прокурора. Из-за взрыва пострадали припаркованные рядом Audi и Nissan Qashqai.

Кроме того, не так давно в Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Инцидент копы расследовали как покушение на убийство.

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Харьков взрыв расследование покушение подрыв

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