В Харьков идет жара: чего ждать в ближайшие дни

Воздух в городе прогреется до +17

В Харькове сегодня, 3 марта, как и на большинстве территории Украины, будет тепло и сухо. По данным Гидрометцентра, температура в городе днем прогреется до 12-14 градусов, вечером будет немного холоднее – 4-6 градусов выше нуля.

Ветер южный, 7-12 м/с. Утром возможен небольшой дождь, днем – облачно с прояснениями.

А вот 4-5 марта в городе установится почти летняя погода: столбики термометров достигнут 17 градусов выше нуля. Ветер южный и юго-восточный 5-10 м/с.

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Напомним, февраль 2020 года в Киеве занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура февраля в столице составляла +2,5 °С, что на 6,7 °С выше климатической нормы.

Также, отмечают специалисты, глобальное потепление совсем скоро может привести к тому, что в ряде украинских областей будет попросту отсутствовать такое понятие, как зима.

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А свой прогноз на ближайшее время также озвучили сурки. Подробнее – смотрите в сюжете:

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