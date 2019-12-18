Погода в Харькове на 18 декабря

В Харькове и области 18 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха днем прогреется до 7 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по данным синоптиков, дневная температура в регионе составит 5-7 градусов тепла, а ночью – 3-5 градусов выше нуля.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/c. Осадков не прогнозируется.
В то же время синоптики предупреждают об ухудшение видимости в регионе до 500 м.
Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в столице зацвели жимолость и одуванчики.
По-весеннему тепло будет и в других регионах страны. Завтра, 18 декабря, ожидается очень теплая как для середины декабря погода, а на юге до +15. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, температура воздуха в Украине в течение дня будет достигать 7-13 градусов тепла, а на западе и юге ожидается 10-15 градусов выше нуля. Синоптик подчеркнула, что к концу недели в Украине удержится теплая погода, а дожди появятся лишь ближе к субботе.
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