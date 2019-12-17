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В Одессе будет по-весеннему тепло: прогноз погоды на 17 декабря

17 декабря, 10:03

Температура воздуха прогреется до +13

/ Фото: Pixabay

Сегодня в Одессе и области будет по-весеннему тепло. Так, по данным Укргидрометцентра, 17 декабря воздух в регионе прогреется до 13 градусов тепла, ночью ожидается 3-5 градуса выше ноля.

Минимальная температура воздуха днем – 11 градусов тепла, сообщают синоптики. Ветер южный, 7-12 м/c. Осадков в Одессе и области сегодня не ожидается.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Украине во вторник, 17 декабря, будет царить сухая и не по-зимнему теплая погода. Ночью и утром местами ожидается туман.

Вместе с тем, на Думской площади в Одессе начали устанавливать главную городскую елку. За процессом установки новогоднего символа в центре города можно следить онлайн благодаря муниципальным камерам, которые выходят на Приморский бульвар.

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Одесса погода тепло прогноз погоды синоптик

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