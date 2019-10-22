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Показывал детям гениталии: в Харькове возле детского сада заметили извращенца

22 октября, 14:17

Копы выясняют все обстоятельства произошедшего

Видео: ХС Харьков

В Харькове, где недавно изнасиловали 12-летнюю девочку, мужчина показывал гениталии воспитанникам детского сада. Видео с извращенцем опубликовали очевидцы в одном из местных каналов в Telegram.

"Жители 607-го микрорайона застали данное недоразумение, показывающее свой стручок обитателям детского сада (проспект Тракторостроителей, 136)", - говорится в сообщении.

На вопросы очевидцев мужчина ответил, что просто читал сообщение в телефоне. Как сообщает местное издание NewsRoom, в пресс-службе полиции этот инцидент подтвердили. Копы рассказали, что информацию по данному факту внесли в Журнал единого учета обращений и заявлений Московского райотдела. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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Харьков детский сад педофилия извращенец

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