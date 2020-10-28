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Получили ожоги и контузии: как себя чувствуют пострадавшие после взрыва в Харьковской области

28 октября, 13:50

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Двое человек получили 60% ожогов тела

У большинства пострадавших в результате взрыва на газоперерабатывающей станции в Харьковской области медики диагностировали ожоги.

Об этом журналистам сайта "Сегодня" сообщил руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Харьковского облсовета Виктор Забашта.

По словам медика, завалы еще не разобрали до конца, поэтому количество жертв может увеличиться.

"У пострадавших преобладают ожоги. Например, у двоих они составляют около 60% тела. У остальных царапины, есть контузии. Завал еще полностью не разобран, поэтому не исключено, что возрастет число выявленных погибших", – сказал нам Виктор Забашта.

Напомним, ранее мы писали, что пока не известно точное количество людей, которые находились на станции до взрыва. Сейчас эта информация проверяется.

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взрыв харьковская область пострадавшие
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