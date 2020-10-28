Взрыв в Харьковской области: погибших и пострадавших может быть больше (новые фото)

Количество погибших и пострадавших в результате взрыва на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области может быть больше, чем заявили ранее.
Об этом журналистам сайта "Сегодня" сообщили источники в харьковской облгосадминистрации.
Они объяснили, что озвученное число погибших и пострадавших может оказаться не окончательным, потому что пока не известно точное количество людей, которые находились на станции до взрыва. Сейчас эта информация проверяется.
Напомним, ранее в центре Харькова произошел взрыв – на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина.
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