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Взрыв в Харьковской области: погибших и пострадавших может быть больше (новые фото)

28 октября, 13:39

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Пока выясняется, сколько людей было в тот момент на станции

Количество погибших и пострадавших в результате взрыва на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области может быть больше, чем заявили ранее.

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Об этом журналистам сайта "Сегодня" сообщили источники в харьковской облгосадминистрации.

/ Фото: Нацполиция

Они объяснили, что озвученное число погибших и пострадавших может оказаться не окончательным, потому что пока не известно точное количество людей, которые находились на станции до взрыва. Сейчас эта информация проверяется.

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/ Фото: Нацполиция

Напомним, ранее в центре Харькова произошел взрыв – на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина.

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взрыв погибшие харьковская область
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