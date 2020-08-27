Пошел в магазин и не вернулся: в Харьковской области без вести пропал 12-летний мальчик (фото)

В Харьковской области правоохранители разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика – он вечером пошел в магазин и до сих пор ребенка никто не видел.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, Максим Левченко пропал в селе Станичное Нововодолажского района. Из дома он вышел 26 августа в 9:00. Копы просят помощи в розыске ребенка и опубликовали его фото и приметы.

Приметы: рост Максима 140-150 см, он худощавого телосложения. Лицо ребенка в веснушках, а волосы у него русые и короткие. На спине у мальчика много родинок.

Был одет: на мальчике были красная футболка и черные бриджи.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в пруду.

Также напомним, в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Чтобы найти ребенка, по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Оказалось, что мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. На что тот обиделся и убежал – такой случай в многодетной семье произошел впервые.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика:

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