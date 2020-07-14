Постоянно бегала и кричала: в Харьковской области спасли косулю от смерти (фото)

В Харьковской области косуля упала в пропускной шлюз и не смогла выбраться самостоятельно. На место приехали специалисты и подняли животное. В сети появились фото спасения.
Как сообщили в местном Telegam-канале, в службу спасения поступило сообщение, что на центральной дамбе Краснопавловского водохранилища Лозовского района в пропускной шлюз попало дикое животное.
Высота бетонного заграждения, в которое упало животное, четыре метра, ширина 20 метров и длина 200 метров.
Косуля постоянно бегала по территории и кричала. На место приехали специалисты Лозовского общества охотников и рыболовов. Мужчины спустились по лестнице в резервуар и с помощью рыболовной сетки поймали животное, а затем подняли на верх дамбы.
К счастью, косуля не была травмирована. Животное отпустили назад в лес.
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Кроме того, в Харькове пожарные и полиция для спасения собаки провернули настоящую спецоперацию. Выяснилось, что в квартире жилой многоэтажки на улице Зерновой кто-то запер собаку.
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