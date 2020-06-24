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Три дня выла в закрытой квартире: в Харькове спасли собаку (видео)

24 июня, 04:25

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Пес не ел и не пил несколько суток

В Харькове спасатели и полиция для спасения собаки провернули настоящую спецоперацию. Что произошло и как выручали из беды животное – рассказали в местной ГСЧС.

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Выяснилось, что в квартире жилой многоэтажки на улице Зерновой кто-то запер собаку. Пес трое суток там просидел без еды и воды. Вой животного услышали соседи, и вызвали спасателей. Те приехали на место с автолестницей.

"С улицы было видно, что на балконе квартиры была приоткрыта дверь. Наш сотрудник поднялся, взял эту собаку и передал ее полиции", – рассказал спикер харьковских спасателей Игорь Лупандин.

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Видео: ГСЧС

По словам жителей этого дома, собаку закрыл в квартире ее хозяин. Сейчас пса передали соседям мужчины. Спасатели надеются, что новые хозяева отнесутся к животному ответственно.

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Ранее мы рассказывали, как в Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги.

А во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу.

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