Три дня выла в закрытой квартире: в Харькове спасли собаку (видео)

Пес не ел и не пил несколько суток

В Харькове спасатели и полиция для спасения собаки провернули настоящую спецоперацию. Что произошло и как выручали из беды животное – рассказали в местной ГСЧС.

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Выяснилось, что в квартире жилой многоэтажки на улице Зерновой кто-то запер собаку. Пес трое суток там просидел без еды и воды. Вой животного услышали соседи, и вызвали спасателей. Те приехали на место с автолестницей.

"С улицы было видно, что на балконе квартиры была приоткрыта дверь. Наш сотрудник поднялся, взял эту собаку и передал ее полиции", – рассказал спикер харьковских спасателей Игорь Лупандин.

Видео: ГСЧС

По словам жителей этого дома, собаку закрыл в квартире ее хозяин. Сейчас пса передали соседям мужчины. Спасатели надеются, что новые хозяева отнесутся к животному ответственно.

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