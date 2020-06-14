Похитили коня и держали без воды и еды: полиция спасла украденное животное

В Каменском Днепропетровской области полицейские вернули владелице домашнего любимца – коня по кличке Ультрас. Почти трое суток конь стоял привязанным на коротком поводке, без еды и воды, пока его не спасли местные правоохранители, рассказали в Национальной полиции.

Как оказалось, 10 июня неизвестные перерезали веревку и похитили животное с пастбища. Привязав коня к столбу в районе железнодорожного переезда, похитители оставили его без еды и воды.

Владелица сначала пыталась разыскать животное самостоятельно. На третий день поисков женщине сообщили, что видели животное с незнакомым мужчиной. Она сразу обратилась в полицию, где ей сообщили радостную новость, что лошадь уже нашли.

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Несколькими часами ранее прохожий сообщил, что видел привязанную животное. Полицейские сразу выехали на место, отвязали лошадь, напоили его водой и сразу же начали поиски владельца. Женщина поблагодарила полицейских за неравнодушие и спасенную жизнь животного.

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