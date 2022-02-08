Есть опасность? На Прикарпатье вспыхнул крупный пожар на нефтехимическом заводе

Утром 8 февраля в Калуше Ивано-Франковской области загорелась пиролизная печь в одном из корпусов нефтехимического завода "Карпатнафтохим". Сейчас там работают более полсотни спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Пожар вспыхнул в 09:45, по состоянию на 10:40 спасатели уже локализовали возгорание на площади 70 м. кв. Сейчас происходит факельное горение печи, но угрозы перехода огня на другое оборудование нет.
Далее по теме
Сейчас на месте находятся 55 спасателей и 13 единиц техники, они продолжают тушить огонь. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Новость дополняется...