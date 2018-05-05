Пожар на арсенале в Балаклее: спасатели и Минобороны рассказали о ситуации

5 Мая 2018, 09:29

По состоянию на утро 5 мая остается два очага тления на территории воинской части

Скриншот
Скриншот

По состоянию на утро субботы, 5 мая, на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области наблюдается незначительное тление двух отдельных очагов, взрывов боеприпасов и задымления не наблюдается, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 5 мая ситуация контролируемая, наблюдается незначительное тление двух отдельных ячеек. Взрывов боеприпасов не наблюдается", – заверили спасатели.

При этом подразделения ГСЧС "осуществляют заправку водой трех пожарных танков, которые осуществляют тушение в рамках технической территории, задействовано две машины ИМР-2".

"Авиацией ГСЧС проводится тушение отдельных очагов на территории арсенала, 4 мая осуществлено 15 сбросов воды (с начала работ – 23 сброса)", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, пресс-служба Минобороны сообщила, что на месте пожара "работают три пожарных танка ГПМ-54 и две инженерных машины разграждения. Разведку обстановки с воздуха осуществляют два вертолета Ми-8. Один из них оборудован пожарным ковшом для дополнительной обработки технической территории арсенала".

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 108 человек и 23 единиц техники, в том числе от ГСЧС 35 человек личного состава и девять единиц техники, из них 2 самолета АН-32П и 2 вертолета МИ-8 с водосливным устройством.

Напомним, ранее на брифинге Минобороны были названы версии возникновения пожара на арсенале в Балаклее: возможными причинами считаются возгорание сухой травы и искра из выхлопной трубы пожарного танка.

Пожар возник 3 мая на технической территории военного арсенала Министерства обороны, когда загорелась сухая трава, что привело к последующим одиночным взрывам боеприпасов. Жертв и пострадавших нет.
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"Сегодня"

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