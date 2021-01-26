Пожар в доме престарелых в Харькове: в каких условиях сейчас погорельцы (видео)

В день трагедии в Харькове в охваченном огнем доме престарелых обнаружили тела 15 погибших. В каких условиях сейчас находятся те, кто пережил горе, выяснила журналистка новостей "Сегодня", посетив коммунальное учреждение, куда поселили погорельцев.

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Четырех жильцов, которые выжили во время пожара, доставили в единственный в Харькове коммунальный хоспис. Но сейчас их здесь трое. Один пенсионер вчера умер, однако, медики уверяют, что смерть не связана с пожаром в нелегальном заведении.

"Умер он спокойно, во сне. По результатам вскрытия, что было сделано, у него страдала кардиальная система, сосудистая и жизненный путь этого человека закончился", – рассказал Дмитрий Черепов, главный врач харьковской городской больницы №17.

К погорельцам в харьковском хосписе сейчас никого не пускают. Врачи говорят – они в стрессовом состоянии и почти не общаются. Их приняли сюда в экстренном порядке – без документов. И сейчас родственники собирают все необходимые бумаги, чтобы эти люди остались здесь и в дальнейшем.

"Стрессовая ситуация, во-первых, а во-вторых, они имеют другие хронические заболевания. Я сделаю все, чтобы здесь им стало лучше", – обещает врач.

Видео: Сегодня

Этот хоспис рассчитан на 80 коек и почти все заняты. Пребывание здесь бесплатное. Это подтвердила и посетительница хосписа. У Татьяны уже второй месяц здесь живет муж. Его дважды оперировали, и жена просто не в состоянии за ним ухаживать.

Одна из жительниц хосписа, жительница Харькова Наталья Даньшина, также говорит, что заведение бесплатное.

"Не платила. Но здесь, если человек просит, то вносить в благотворительный фонд, это его желание. – Но так никто не требует денег? – Нет", – поделилась она с журналисткой.

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"Сегодня" проверили, действительно ли в этом хосписе соблюдают правила пожарной безопасности, и увидели: у сестринских пунктов установлена система оповещения на случай экстренной ситуации, а почти в каждом коридоре есть шкафы с огнетушителями.

"По несколько шкафов, они, видимо, рассчитаны на площадь здания, и их, видимо, не один десяток", – рассказал главврач.

Причины пожара в частном пансионате, унесшего 15 жизней, пока еще не выяснены. Рассматривают три версии: короткое замыкание, ненадлежащее обращение с электроприборами и даже поджог.

Прокуроры заявляют: в доме не было ни одного огнетушителя, а на окнах стояли решетки. Правоохранители задержали четырех подозреваемых, они ожидают суда за решеткой

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