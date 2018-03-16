Пожарные в юбках: как девушки справились с мужской работой

В Харькове леди-пожарные отстояли в карауле и тушили авто, дальше — работа на высоте

В Национальном университете гражданской защиты Украины решили провести эксперимент, создав отделение из пяти девушек, которые смогли пройти полный цикл работы пожарно-спасательного расчета. "Сегодня" выяснила, как леди справились с задачей, и будут ли в университете готовить девушек для борьбы со стихией.

Идея возникла у начальника учебной пожарно-спасательной части университета Дмитрия Полковниченко, когда он увидел сообщение об отмене приказа Минздрава, который определял 450 профессий, запрещенных для женщин. Среди них была и работа пожарного.

"Часть у нас учебная, вот мы и решили опробовать нововведение. Ограничений для этого не было, ведь девушки-курсанты получили все необходимые теоретические знания", — говорит Полковниченко.

Принять участие в эксперименте предложили учащимся факультета оперативно-спасательных сил по специальности "химик-технолог". В течение месяца на практике они отрабатывали все премудрости профессии пожарного-спасателя, тренируясь ежедневно по полтора-два часа. Девушки учились правильно принимать вызов, заполнять дорожные листы, спускаться по спусковому пожарному столбу, надевать защитную одежду за считанные секунды, быстро добираться до места ЧП и тушить огонь. Первый раз профессионально бороться с огнем девушкам пришлось на территории университета: по легенде им нужно было потушить легковой автомобиль.

"Первый раз условия были благоприятные: автомобиль находился недалеко, не пришлось тянуть пожарный рукав по пересеченной местности", — рассказывает Дмитрий Полковниченко, который поставил "отлично" первопроходцам.

Сами же девушки признаются: эксперимент пришелся им по душе. "Была главная задача — помочь и справиться с ЧП", — говорит курсантка четвертого курса ХНУГЗУ Анастасия Онацкая. Девушке физнагрузки дались достаточно легко, ведь она уже третий год занимается гиревым спортом.

"Я бы с радостью пошла на практику и посвятила жизнь работе спасателя. В этом деле важна физподготовка, нужно быть морально устойчивой и быстро реагировать на ЧП", — говорит Настя.

А вот ее коллега Ирина Кондратюк пока сделала вывод, что мужчинам с этими задачами справляться легче.

"Это очень интересно, но в реальной жизни будет сложнее. Я буду продолжать эксперимент. Да и очень много девочек в университете хотели бы попробовать свои силы", — рассказывает Ирина.

Девушка занимается легкой атлетикой, участвует в соревнованиях, но говорит, что удержать пожарный ствол и спускаться по трубе с высоты второго этажа было не так просто, как кажется со стороны.

По словам Дмитрия Полковниченко, эксперимент уже сейчас можно назвать успешным, но его результаты все же планируют обсудить в вузе. Уже есть и представление о будущих тренировках для девушек-курсантов.

"Речь идет и о работе на высоте, и о работе в аппарате на сжатом воздухе", — рассказывает Дмитрий Юрьевич.

Также к этой работе планируют привлечь курсантов младших курсов.

Напомним, в Запорожье показали раритетные фото пожарных из прошлого.

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