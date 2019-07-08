Праздник Ивана Купалы в Харькове: Kazka, венки, папоротник и файер-шоу

Харьковчане отмечали языческий праздник с размахом и увлечением

В Харькове и области масштабно отметили праздник Ивана Купала. Фото: objectiv.tv

В Харькове и области на выходных, 6 и 7 июля, масштабно отметили праздник Ивана Купала: в Змиеве местных жителей поздравляла группа Kazka, а в Песочине пела Наталья Могилевская.

В самом же Харькове, в парке Горького, устроили яркую мистерию на озере и фольклорный концерт с файер-шоу. Там же горожане искали семь чудо-цветков папоротника.

А вот на арт-заводе "Механика" 6 и 7 июля харьковчане прыгали через костер, участвовали в мастер-классах и устроили кинопоказ на фестивале флористики и ремесел.

Традиционным уже стал и фестиваль песенно-обрядового фольклора, который прошел в Национальном литературно-мемориальном музее имени Григория Сковороды.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" собрали самые интересные предложения празднования Ивана Купала в столице. Этот праздник – один из самых мистических, сохранился еще с языческих времен.

И хотя в наши дни уже никто не бегает по лесам в поисках цветка папоротника, зато можно здорово повеселиться с друзьями и семьей.

Отметим, что праздник Ивана Купала,который отмечали в ночь с 6 на 7 июля, отличается тем, что люди верили – в эта купальская ночь - особенная, время чудес и магии, когда духи земли, воды, огня и трав могут говорить, а значит, это лучшее время, чтобы попросить у древних могучих сил помощи в делах и приоткрыть свое будущее. Гадания на Ивана Купала считаются самым верными и точными, а произнесенные заговоры и задуманные желания обязательно сбываются.

Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Напомним, что на всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей Киева нашли кишечную палочку.

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