Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Праздник Ивана Купалы в Харькове: Kazka, венки, папоротник и файер-шоу

8 июля, 14:27

Харьковчане отмечали языческий праздник с размахом и увлечением

В Харькове и области масштабно отметили праздник Ивана Купала
В Харькове и области масштабно отметили праздник Ивана Купала. Фото: objectiv.tv

В Харькове и области на выходных, 6 и 7 июля, масштабно отметили праздник Ивана Купала: в Змиеве местных жителей поздравляла группа Kazka, а в Песочине пела Наталья Могилевская.

В самом же Харькове, в парке Горького, устроили яркую мистерию на озере и фольклорный концерт с файер-шоу. Там же горожане искали семь чудо-цветков папоротника.

А вот на арт-заводе "Механика" 6 и 7 июля харьковчане прыгали через костер, участвовали в мастер-классах и устроили кинопоказ на фестивале флористики и ремесел.

Традиционным уже стал и фестиваль песенно-обрядового фольклора, который прошел в Национальном литературно-мемориальном музее имени Григория Сковороды.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" собрали самые интересные предложения празднования Ивана Купала в столице. Этот праздник – один из самых мистических, сохранился еще с языческих времен.

И хотя в наши дни уже никто не бегает по лесам в поисках цветка папоротника, зато можно здорово повеселиться с друзьями и семьей. 

Отметим, что праздник Ивана Купала,который отмечали в ночь с 6 на 7 июля, отличается тем, что люди верили – в эта купальская ночь - особенная, время чудес и магии, когда духи земли, воды, огня и трав могут говорить, а значит, это лучшее время, чтобы попросить у древних могучих сил помощи в делах и приоткрыть свое будущее. Гадания на Ивана Купала считаются самым верными и точными, а произнесенные заговоры и задуманные желания обязательно сбываются.

Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Напомним, что на всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей Киева нашли кишечную палочку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, праздник, ивана купала, харьковская область

Вы сейчас просматриваете новость " Праздник Ивана Купалы в Харькове: Kazka, венки, папоротник и файер-шоу". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Именины Ивана: лучшие поздравления с днем ангела

Вчера, 12:27

В День ангела Ивана 2019 не забудьте отправить именинникам самые красивые поздравления в прозе и стихах

7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:33

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 июля в истории

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Зеленский отреагировал на возможное проведение телемоста с РФ

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Исповедь российской легкоатлетки, получившей дисквалификацию

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Стало известно, в каких странах больше всего казнили людей

Одесситы получат новые деньги

Досрочное снятие денег с депозита: когда Банк может разрешить

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь