Президент Польши посетит Харьков: названа причина визита

Президент Польши Анджей Дуда 13 апреля приедет в Харьков, чтобы почтить память жертв Катынского преступления. Об этом заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глинский, сообщает Польское радио.

"Президент будет 13 апреля в Харькове, потому что там тоже есть катынское кладбище. В Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, не менее чем в четырех местах. Так власти польского государства почтят память от имени польского народа, польского общества", – сказал вице-премьер.

Представитель президента Блажей Спыхальский уточнил, что подробности о торжественных мероприятиях с участием Дуды будут известны на следующей неделе.

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"В этом году – юбилейная годовщина, и это, конечно, вопрос символов. 80-я годовщина Катынского преступления, 10-я годовщина Смоленской катастрофы, что было неразрывно связано с Катынским расстрелом, поскольку тогда представители польского государства, во главе с высшим лицом, первым гражданином Республики Польша, светлой памяти президентом, профессором Лехом Качиньским, летели, чтобы участвовать в мероприятиях к 70-й годовщине преступления", – сказал Глинский.

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Напомним, ранее в Польше прошла мемориальная церемония в бывшем нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау. В дне памяти, помимо многих людей, переживших Холокост, участвовал и президент страны Анджей Дуда.

Кроме того, Владимир Зеленский после встречи в Дудой отметил, что теперь в отношениях с Польшей делают акцент на том, что объединяет страны. Так, планируют провести ряд совместных мероприятий к годовщине Варшавской битвы.

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