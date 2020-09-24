Прогрессирует каждый день: медики рассказали о состоянии Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в Германии, уже идет на поправку. Об этом сообщил бизнесмен, приближенный к главе города, Павел Фукс в своем Telegram-канале.

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Он опубликовал медицинское заключение профессора клиники "Шарите".

"Уважаемые дамы и господа, Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление. С уважением, профессор, директор клиники Норберт Сутторп", - написал он.

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Как известно, у городского главы Харькова Геннадия Кернеса, которого госпитализировали в городскую больницу, подтвердили заражение коронавирусом. Также у него диагностировали воспаление легких. Около часа ночи 17 сентября он прилетел на лечение в немецкую клинику "Шарите".

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В мэрии рассказывали, что Кернес не хотел покидать Украину, но перелет перенес нормально. Также стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию. Кстати, медицинские услуги ему обошлись в в 4,1 миллиона гривен. Эти данные опубликовали в Едином государственном реестре деклараций.

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