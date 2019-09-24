Провокации ФСБ на границе Харьковской области: СБУ сообщили новые подробности

Россияне задержали украинского таможенника и два дня держали его под стражей

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Сотрудники Службы безопасности Украины обвинили россиян в провокациях, устроенных на пограничном пункте пропуска "Шебекино" в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, в сентябре сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы. В ходе осмотра его машины россияне якобы нашли товары двойного назначения.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания и требовали "признаться" в преступлении, предусмотренном статьей "контрабанда отравляющих, взрывчатых, радиационных веществ".

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Через два дня, в связи с отсутствием реальных доказательств, украинца выпустили из-под стражи, а после возвращения домой таможенник сообщил о задержании в СБУ.

В спецслужбе предостерегли сотрудников силовых ведомств Украины от поездок на территорию России, так как существует угроза фабрикации обвинений против наших граждан.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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