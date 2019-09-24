СБУ разоблачила новую провокацию спецслужб России

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Недавно сотрудники ФСБ пытались завербовать украинку на Донбассе, а теперь устроили провокацию с задержанием инспектора Государственной таможенной службы Украины, сообщает пресс-служба Службы безопасности (СБУ).

Украинским контраразведчикам удалось разоблачить провокацию российских спецслужб по дискредитации работников украинских контролирующих органов. Оперативники спецслужбы установили, что в сентябре этого года представители ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений украинской таможни при пересечении российско-украинской границы на пункте пропуска "Шебекино". В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него были обнаружены в багаже ​​якобы товары двойного назначения.

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"Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст.226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия). Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании для искусственного очернения представителей украинских властных институтов. Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, украинец был освобожден из-под стражи", – говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что по возвращении в Украину мужчина сообщил силовикам о случившемся.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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