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"Путешественник" пытался через забор попасть в Россию: забавное видео

9 июля, 21:52

Елена Вус Елена Вус

За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол административного правонарушения

Пограничники отдела Дергачи в Харьковской области зафиксировали нарушителя границы с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы. Мужчину задержали после преодоления заградительного забора.

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Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы и опубликовали соответствующее видео.

На кадрах видео можно увидеть, что, подойдя к воротам, мужчина сначала попытался открыть их, а после – перелезть через верх, набросив на колючую проволоку куртку.

Как рассказали пограничники, возле линии инженерных заграждений он появился после полуночи. Нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российского поселка Нехотеевка.

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За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол административного правонарушения.

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Ранее в Харьковской области возле железнодорожной станции Одноробовка на границе с Россией произошел еще один курьезный инцидент. Пограничники задержали женщину, которая тайком несла своему возлюбленному россиянину угощение – мясо и сало.

А вСумской области правоохранители задержала мужчину, который организовал незаконную переправку иностранца через государственную границу Украины.

А о том, как на границе установили рекорд, смотрите видео:

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видео пограничники граница харьковская область дергачи Гоптовка гпсу нарушитель

Источник: Сегодня

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