"Путешественник" пытался через забор попасть в Россию: забавное видео

Пограничники отдела Дергачи в Харьковской области зафиксировали нарушителя границы с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы. Мужчину задержали после преодоления заградительного забора.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы и опубликовали соответствующее видео.
На кадрах видео можно увидеть, что, подойдя к воротам, мужчина сначала попытался открыть их, а после – перелезть через верх, набросив на колючую проволоку куртку.
Как рассказали пограничники, возле линии инженерных заграждений он появился после полуночи. Нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российского поселка Нехотеевка.
За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол административного правонарушения.
Ранее в Харьковской области возле железнодорожной станции Одноробовка на границе с Россией произошел еще один курьезный инцидент. Пограничники задержали женщину, которая тайком несла своему возлюбленному россиянину угощение – мясо и сало.
А вСумской области правоохранители задержала мужчину, который организовал незаконную переправку иностранца через государственную границу Украины.
А о том, как на границе установили рекорд, смотрите видео:
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