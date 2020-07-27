Пытались спасти коллегу: новые подробности гибели коммунальщиков в Харькове

Четверо коммунальщиков, которые погибли во время ремонтных работ в колодце на территории иловых полей в Харькове, отравились аммиаком.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе полиции, один из сотрудников коммунального предприятия потерял сознание и упал в колодец. Трое других бросились ему на помощь. По предварительным данным, у них не было средств индивидуальной защиты, из-за чего все четверо отравились аммиаком.

"Информация внесена в Единый учет. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

В тренде Миротворцы ООН украинского контингента прибыли в ООС: подробности

Реклама

Напомним, трагедия произошла 27 июля, около 14:15 на проспекте Гагарина.

Ранее мы сообщали, что в Харькове во время ликвидации прорыва горячей воды на насосной станции погиб сотрудник коммунального предприятия. Мужчину смыло кипятком и он не сумел выбраться. Погибший сотрудник в тот день дежурил на станции и самостоятельно сообщил об аварии руководству. После этого мужчина на связь не выходил.

Видео: ХС Харьков, Telegram