Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Работают за троих: главврач Харьковской больницы рассказал о ситуации в учреждении (видео)

27 мая, 18:14

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

На всю больницу есть только один анестезиолог

В Харьковской областной больнице, где лежат пациенты с COVID-19, есть только один анестезиолог, а врачи, медсестры и санитарки выполняют задачи за троих. Об этом рассказал главный врач Павел Нартов, который сам недавно заразился COVID-19.

"В среднем в больнице сейчас 180−190 больных. (…) И это же не просто больные, это тяжелые больные. Наша больница — это общая реанимация. Я постоянно об этом говорил. У нас кроме реанимации в больнице есть еще 18 точек доступа, на этом кислороде находятся тяжелые больные, они на масках, получают кислород. За ними нужно установить анестезиологическое наблюдение. А у нас анестезиолог один, на него нагрузка колоссальная", — заявил Нартов во время пресс-конференции.

Реклама

Также он рассказал, что больница по приказу областного Департамента здравоохранения длительное время принимала всех пациентов, не имея возможности их разделять в отдельные палаты, поэтому люди могли заражаться и в стенах заведения.

"Я о сортировке говорил еще в начале подъема заболеваемости. Я информировал департамент. И не один раз, а несколько. И эти письма. В наше заведение госпитализировали людей не только с подтвержденным COVID-19, но и с подозрением. И количество подозрений с каждым днем ​​все увеличивается. В другие стационары эти больные почему-то не госпитализируются. И мы уже не можем этих больных изолировать, чтобы в палате находились 1-2 человека, потому что таких палат по всей больнице всего 80. Таким образом больной находится не один в палате, и инфекция продолжает распространяться. Я с этим был не согласен и на устные приказы из департамента облгосадминистрации давал отказ, но когда уже был письменный приказ, мы брали этих больных, но говорили, что нельзя этого делать", - эмоционально говорит Нартов.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

Он отмечает, что на определенном этапе эпидемии заведение может быть и провизорной, и госпитальной базой, но когда наполненность достигла 100%, то на госпитализацию имеют право лишь пациенты с подтвержденным заражением.

Напомним, в Харькове пациентами областной инфекционной больницы, которая была определена как профильная для пациентов с COVID-19, госпитализировали почти 70 пациентов, у которых не было коронавируса.

Реклама

Кроме того, в Харькове заболели 20 сотрудников областной больницы. В том числе и Павел Нартов. Фактически теперь больницей руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Валентина Маслова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков коронавирус главврач

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 27 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 27 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 мая
Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 маяТранспорт
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человек
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человекХарьков
В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили
В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили "здоровыми" людьмиХарьков
В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытия
В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытияХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...