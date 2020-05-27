Работают за троих: главврач Харьковской больницы рассказал о ситуации в учреждении (видео)

В Харьковской областной больнице, где лежат пациенты с COVID-19, есть только один анестезиолог, а врачи, медсестры и санитарки выполняют задачи за троих. Об этом рассказал главный врач Павел Нартов, который сам недавно заразился COVID-19.

"В среднем в больнице сейчас 180−190 больных. (…) И это же не просто больные, это тяжелые больные. Наша больница — это общая реанимация. Я постоянно об этом говорил. У нас кроме реанимации в больнице есть еще 18 точек доступа, на этом кислороде находятся тяжелые больные, они на масках, получают кислород. За ними нужно установить анестезиологическое наблюдение. А у нас анестезиолог один, на него нагрузка колоссальная", — заявил Нартов во время пресс-конференции.

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Также он рассказал, что больница по приказу областного Департамента здравоохранения длительное время принимала всех пациентов, не имея возможности их разделять в отдельные палаты, поэтому люди могли заражаться и в стенах заведения.

"Я о сортировке говорил еще в начале подъема заболеваемости. Я информировал департамент. И не один раз, а несколько. И эти письма. В наше заведение госпитализировали людей не только с подтвержденным COVID-19, но и с подозрением. И количество подозрений с каждым днем ​​все увеличивается. В другие стационары эти больные почему-то не госпитализируются. И мы уже не можем этих больных изолировать, чтобы в палате находились 1-2 человека, потому что таких палат по всей больнице всего 80. Таким образом больной находится не один в палате, и инфекция продолжает распространяться. Я с этим был не согласен и на устные приказы из департамента облгосадминистрации давал отказ, но когда уже был письменный приказ, мы брали этих больных, но говорили, что нельзя этого делать", - эмоционально говорит Нартов.

Он отмечает, что на определенном этапе эпидемии заведение может быть и провизорной, и госпитальной базой, но когда наполненность достигла 100%, то на госпитализацию имеют право лишь пациенты с подтвержденным заражением.

Напомним, в Харькове пациентами областной инфекционной больницы, которая была определена как профильная для пациентов с COVID-19, госпитализировали почти 70 пациентов, у которых не было коронавируса.

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Кроме того, в Харькове заболели 20 сотрудников областной больницы. В том числе и Павел Нартов. Фактически теперь больницей руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Валентина Маслова.

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