В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили "здоровыми" людьми

В Харькове пациентами областной инфекционной больницы, которая была определена как профильная для пациентов с COVID-19, госпитализировали почти 70 пациентов, у которых не было коронавируса.

Об этом во время брифинга рассказал глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Я получаю информацию, что протестировано 70 человек, которые содержатся не один день. Протестированы с опозданием. Вдумайтесь: с опозданием! Образцы должны отбираться сразу. Из них 68 – это здоровые люди. Имеется в виду, не инфицированы. Они с другими заболеваниями", - подчеркнул он.

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Кучер возмутился тем, что этих людей выпишут и переведут в другие больницы.

"Вот эти процессы, они от кого зависит? Организация этих процессов, кто за это отвечает?" – отметил Кучер, добавив, что в этой ситуации, по его мнению, "виноваты все стороны".

"Понятно, что инфекционная больница за 30 лет не была ни разу наполнена так, как она наполнена сейчас", - резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что в Харькове от коронавируса умер 28-летний мужчина, который также страдал от серьезного онкологического заболевания.

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Также напомним, что в селе Высокополье Валковского района Харьковской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух женщин. Несмотря на это, местные жители пытались объезжать карантинно-пропускные посты. Чтобы люди не нарушали карантин, все дороги вокруг этих пунктов в селе перекопали.

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