Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили "здоровыми" людьми

26 мая, 15:21

Руслан Ровик

Глава ОГА распорядился перевести "зайцев" в другие больницы

В Харькове пациентами областной инфекционной больницы, которая была определена как профильная для пациентов с COVID-19, госпитализировали почти 70 пациентов, у которых не было коронавируса.

Об этом во время брифинга рассказал глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Я получаю информацию, что протестировано 70 человек, которые содержатся не один день. Протестированы с опозданием. Вдумайтесь: с опозданием! Образцы должны отбираться сразу. Из них 68 – это здоровые люди. Имеется в виду, не инфицированы. Они с другими заболеваниями", - подчеркнул он.

Реклама

Кучер возмутился тем, что этих людей выпишут и переведут в другие больницы.

"Вот эти процессы, они от кого зависит? Организация этих процессов, кто за это отвечает?" – отметил Кучер, добавив, что в этой ситуации, по его мнению, "виноваты все стороны".

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

"Понятно, что инфекционная больница за 30 лет не была ни разу наполнена так, как она наполнена сейчас", - резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что в Харькове от коронавируса умер 28-летний мужчина, который также страдал от серьезного онкологического заболевания.

Реклама

Также напомним, что в селе Высокополье Валковского района Харьковской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух женщин. Несмотря на это, местные жители пытались объезжать карантинно-пропускные посты. Чтобы люди не нарушали карантин, все дороги вокруг этих пунктов в селе перекопали.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков больницы больница будущего инфекция пациент коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и все подробности из регионовУкраина
Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 мая
Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 маяТранспорт
В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытия
В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытияХарьков
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человек
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человекХарьков
В Харькове нацгвардеец избил лауреата премии
В Харькове нацгвардеец избил лауреата премии "Гордость страны": видеоХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...