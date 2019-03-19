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Расстрел семьи в Харькове: суд заслушал показания девочки, которая осталась в живых

Сегодня, 22:53

В Харькове суд присяжных слушает свидетелей обвинения по делу об убийстве семьи

Фото: KHARKIV Today
Фото: KHARKIV Today.
Расстрел семьи в Харькове: суд заслушал показания девочки, которая осталась в живых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/156/507/5c9156507bc11.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/156/507/5c9156507bc11.jpg Харьков В Харькове суд присяжных слушает свидетелей обвинения по делу об убийстве семьи

В понедельник, 18 марта, в Киевском районном суде Харькова состоялось заседание по делу Константина Безрука, обвиняемого в двойном убийстве и покушении на убийство малолетнего ребенка.

На заседании допросили девочку, которая осталась живой и сообщила имя нападавшего, это происходило при участии психолога и законного представителя. Кроме того, допрошены работники полиции, совершившие задержание обвиняемого, и соседи. Об этом рассказал руководитель в уголовном производстве – прокурор отдела прокуратуры Харьковской области Станислав Муратов.

Следующее заседание назначили на 27 марта. На нем должны продолжить допрос свидетелей стороны обвинения – соседей убитой семьи и врачей.

Напомним, в июне 2018 года в Харькове были убиты два человека, а их 12-летняя дочь получила серьезное ранение. Девочка выжила и позднее назвала имя убийцы родителей – им оказался давний друг семьи, который часто бывал у них в гостях.

Подозреваемого задержали по "горячим следам" и в его машине было обнаружено огнестрельное оружие и 200 тысяч долларов. 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируют обвинения по статье "Умышленное убийство двух или более лиц".

В ходе досудебного расследования было проведено несколько судебно-медицинских экспертиз, поскольку, объясняя мотивы преступления, подозреваемый вел себя неадекватно и говорил, будто совершить убийство ему приказал вселившийся в него голос.

Так, одна из экспертиз, проведенная в Днепре, признала, что у мужчины могут быть психические расстройства, но, поскольку эти результаты вызвали сомнения, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении еще одной экспертизы – в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

"Следователи установили, что подозреваемый тщательно спланировал преступление и после его совершения он четко выполнял все действия для того, чтобы избежать ответственности. Кроме того, мужчина не состоял на учете в каких-либо психиатрических заведениях, имел водительское удостоверение и разрешения на хранение и ношение оружия", – напомнили в прокуратуре.

В ходе экспертизы киевские специалисты пришли к выводу, что во время совершения преступления и до настоящего время подозреваемый осознает свои действия, управляет ими и не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

В прокуратуре добавили также, что медики обнаружили у подозреваемого признаки так называемого установочного поведения, что может свидетельствовать о симуляции психической болезни.

Также мы писали, что в Николаеве под судом расстреляли двух человек. В результате нападения женщина погибла на месте, а мужчина умер по дороге в больницу. Как стало известно, мужчина, расстрелявший двоих человек у здания суда в Николаеве, был должен своим жертвам 40 тысяч долларов и проценты за десять лет, которые составили еще 20 тысяч. Как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, житель Николаева одолжил деньги еще в 2008 году.

Также в сети появилась запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент стрельбы в Николаеве, когда погибли два человек. Убийство у входа в Ленинский районный суд города сняла камера уличного наблюдения

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Тег суд, убийство, расстрел, мотивы

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