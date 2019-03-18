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Убийство военного в Чугуеве: в полиции Харькова рассказали о задержании подростков

Сегодня, 17:47

Самому младшему из подозреваемых исполнилось 15 лет, а самой старшей – 22 года

Фото: Нацполиция
Убийство военного в Чугуеве: в полиции Харькова рассказали о задержании подростков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/379/ff7/5c4379ff7257f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/379/ff7/5c4379ff7257f.jpg Харьков Самому младшему из подозреваемых исполнилось 15 лет, а самой старшей - 22 года

Сотрудники полиции Харьковской области прокомментировали задержание четверых подозреваемых в жестоком убийстве военнослужащего, которое произошло в Чугуеве.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по подозрению в совершении этого преступления были задержаны жители Чугуева 15, 16 и 18 лет, а также их знакомая – 22-летняя харьковчканка.

В настоящее время всем задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления по статье Уголовного кодекса "умышленное убийство", по которому предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали об обстоятельствах этого страшного преступления. В частности, выяснилось, что девушка обвинила военного в изнасиловании и предложила своим знакомым убить солдата, рассказав о том, что у него есть банковская карта, на которой лежит крупная сумма денег.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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Тег убийство, чугуев, харьковская область, убийцы

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