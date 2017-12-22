Рецидивист при загадочных обстоятельствах открыл огонь по полицейским и застрелился

Вчера, 21:59

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства

Фото: novostivmire.com
Фото: novostivmire.com

В Харьковской области мужчина по неустановленным причинам открыл огонь в сторону полицейских, после чего выстрелил себе в голову и впоследствии скончался в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, 22 декабря в 1:39 в Лозовской отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме на территории микрорайона неизвестный пытается демонтировать электросчетчик.

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По данным полиции, на месте полицейские не обнаружили технических повреждений электросчетчиков, а также не увидели людей, которые могли бы совершать преступление.

"Сотрудники полиции вышли на улицу и продолжили осмотр прилегающей территории. В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался к другому дому, возле которого выстрелил себе в голову. Бригадой "скорой помощи" в бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в отделение реанимации. Во время операции он умер", – рассказали в полиции.

Пострадавших нет. Табельное огнестрельное оружие милицией не применялось. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства.

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Также полицейские установили личность погибшего, им оказался житель города Лозовая, мужчина 1973 года рождения, ранее судимый.

Ранее сообщалось, в Одессе во время штурма задержан злоумышленник, который устроил стрельбу и забаррикадировался в автосалоне в Суворовском районе на ул. Атамана Головатого.

Кроме того, в полиции Киева рассказали подробности драки со стрельбой, в которой пострадали два человека. Пострадавших доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Полиция устанавливает всех участников инцидента.
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Источник:

"Сегодня"

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