В Одессе штурмовали автосалон, захваченный вооруженным преступником

В Одессе во время штурма задержан злоумышленник, который устроил стрельбу и забаррикадировался в автосалоне в Суворовском районе на ул. Атамана Головатого. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, утром в полицию поступило сообщение о стрельбе в Суворовском районе города – на ул. Атамана Головатого. По указанному адресу прибыло руководство ГУНП в Одесской области, следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции, бойцы спецподразделения "КОРД" и батальона полиции особого назначения.

Свидетельства очевидцев происшествия, а также обнаруженные при осмотре гильзы подтверждали факт стрельбы.

В ходе опроса очевидцев полицейские установили, что в помещении ремонтного бокса, расположенного на территории автосалона, забаррикадировался один из участников события, который демонстрировал оружие и угрожал его применением.

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На месте происшествия был развернут оперативный штаб. Спецоперацией руководил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

"С вероятным преступником были проведены переговоры, в ходе которых работники полиции пытались убедить его выйти добровольно. Поскольку мужчина отказался выполнить требование правоохранителей, генералом Головиным было принято решение о штурме помещения бойцами спецподразделения", – рассказали в главке.

В результате успешно проведенной спецоперации указанный гражданин, а также еще один участник события, личность и местонахождение которого установили правоохранители, доставлены в Хаджибеевское отделение полиции. Пострадавших нет.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками ч. 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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По некоторым данным, задержанные якобы являются бывшими участниками АТО, добровольцами и якобы пытались кого-то ограбить в автосалоне. Однако официально в полиции эту версию не подтверждают.

Как сообщалось, вечером 3 декабря в центре Одессы застрелили мужчину.Полицейские объявили план "Перехват".

Ранее В Одессе во время конфликта с применением оружия тяжело ранен мужчина. Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в Суворовском районе Одессы, во дворе многоэтажного жилого дома по улице Паустовского. По предварительным данным, конфликт произошел между тремя мужчинами, которые вместе сидели за столом, установленным во дворе, недалеко от детской площадки.