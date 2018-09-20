Реконструкция парка Саржин Яр в Харькове: озера с подмостками, велодорожки и каток

Сегодня, 06:15

Саржин Яр хотят превратить в место для йоги и отдыха в тишине

  • Комплекс. В водно-ландшафтном парке — новые детские площадки. Фото: sbmstudio.com.ua
  • Альтернатива. Вместо шума и развлечений будет тишина и природа. Фото: sbmstudio.com.ua
  • Реконструкция. Сейчас большая часть территории обнесена забором. Фото: sbmstudio.com.ua
  • Зимой. В Саржином Яру планируют заливать каток. Фото: sbmstudio.com.ua
Комплекс. В водно-ландшафтном парке — новые детские площадки. Фото: sbmstudio.com.ua
Альтернатива. Вместо шума и развлечений будет тишина и природа. Фото: sbmstudio.com.ua
Реконструкция. Сейчас большая часть территории обнесена забором. Фото: sbmstudio.com.ua
Зимой. В Саржином Яру планируют заливать каток. Фото: sbmstudio.com.ua

С каждым годом в Харькове становится все больше мест для отдыха. Сейчас работа кипит в Саржином Яру у станции метро "Ботанический сад", который планируют открыть в 2019-м. По данным системы электронных закупок "Прозорро", "работы по обновлению элементов благоустройства" обойдутся почти в 52,7 млн грн.

Реконструкция проходит поэтапно: в январе там открыли обновленный бювет со светодиодными лампочками. Далее в планах — создание водно-пейзажного парка с озерами, искусственными островками, новыми игровыми площадками и велодорожками. Там можно будет наслаждаться видами природы и слушать птиц.

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Новый Саржин Яр должен стать альтернативой парку Горького, где можно будет отдохнуть от шума и развлечений, побыть в тишине и на природе. По крайне мере, таким видят объект в центре города в студии дизайна и архитектуры SBM, где и разрабатывали новую концепцию.

"Хочется создать что-то подобное Центральному парку в Нью-Йорке. Мы решили минимально вмешиваться в природу, а лишь расчистить темные углы и закоулки, сделать хорошее освещение. Это будет водно-пейзажный парк, где можно почитать книгу, заняться йогой, просто отдохнуть без громкой музыки и каруселей. Такая себе "дача для всех", — рассказала одна из авторов проекта Ольга Клейтман.

Здесь планируют создать систему озер с живописными ландшафтами и береговую линию для отдыха. По словам Ольги Клейтман, в озерах купаться люди не будут, так как грунты не позволяют копать глубокие пруды. Зато всюду установят подмостки: там можно будет загорать, читать, заниматься йогой.

"Нам, как харьковчанам, хотелось бы приходить сюда с детьми и животными. Перечеркнутые таблички с изображением собак в парке Горького заставили горожан искать места для выгула питомцев. Решили позаботиться и об этом — оборудуем две площадки для питомцев", — рассказала Ольга.

Для велосипедистов создадут дорожку протяженностью в 2,4 км и соединят ее с уже существующей по Белгородскому шоссе. Также в летний период в Саржином Яру хотят обустроить кинотеатр под открытым небом, а зимой там будет работать каток.

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каток, ботанический сад, реконструкция, парк

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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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