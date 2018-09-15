Семь лет без госфинансирования: как выживает заповедник "Качановка"

Руководитель заповедника рассчитывает на привлечение в ближайшее время инвестиций на развитие дворца и парка Тарновских

Дворец и парк в селе Качановка – жемчужина Черниговской области, единственная усадьба семьи меценатов Тарновских, которая сохранилась до наших дней, вот уже семь лет находится на самообеспечении.

Построенный 250 лет назад дворец пережил смену пяти владельцев и распад двух империй – Российской и Советской. Парк возле Качановского дворца является одним из самых больших не только в Украине, но и в Европе.

Уникальным его делают также редкие породы деревьев, специфический ландшафт и каскад из 12 озер.

Поражает дворец своим масштабом – в нем насчитывается около восьмидесяти комнат, которых хватало, чтобы разместить всех приглашенных гостей. В одной из них Илья Репин писал знаменитых "Запорожцев".

В разные годы при советской власти во дворце были лесхоз, неврологический курорт для колхозников, военный госпиталь, детский дом и даже санаторий для больных туберкулезом. В 1981 году на территории усадьбы создали заповедник, начали возвращать ценности, вывезенные из дворца. Однако полностью вернуть былую роскошь не удалось.

Последние семь лет "Качановка" обходится без государственного финансирования – деньги на реставрацию не выделяют и заповеднику приходится зарабатывает самому.

"Мы в этом году заработали почти миллион денег гривен. Если бы долларов", – подчеркнул руководитель Национального историко-культурного заповедника "Качановка", отметив, что после старта реализации стратегии по развитию заповедника на 2019-2029 года станет возможным привлечение инвестиций и заключение сделок, способствующих надлежащему уходу за усадьбой.

Напомним, что в Крыму в Ханском дворце Бахчисарая проводят работы, которые разрушают исторический памятник.

Также мы писали, что Древняя крепость Меджибож станет отличным местом для уикэнда и знакомства с историей.

Ранее сайт "Сегодня" писал о туристических хитах Черниговщины.