Древняя крепость Меджибож станет отличным местом для уикэнда и знакомства с историей

С одной стены крепости могли ударить 60 пушек и она никогда не была завоевана

Древняя крепость Меджибож, которая никогда не была завоевана и где с одной стены могли одновременно ударить до 60 пушек, а двор вмещал до тысячи защитников, по сей день поражает величием и мощью, и станет отличным местом для уикэнда и знакомства с историей.

Возводить укрепления здесь начали еще в 1200-х годах, а свой современный вид крепость приобрела почти семь столетий назад. Она находится между двух рек – с одной стороны Бужок, а с другой – Буг.

Территория, которую охранял Меджибож, была пограничной, и потому она всегда находилась в центре опасных событий. С ней связаны известные исторические личности – Данило Галицкий, Ян Собеский, Богдан Хмельницкий и Павел Скоропадский. Но больше всего крепость строили при семействе Синявских.

"Польный гетман Николай Синявский его выкупил, за три тысячи золотых монет, а это 10,5 кг золота. С того времени строится именно дворец, где жили владельцы крепости", – рассказал Олег Погорелец, директор государственного историко-культурного заповедника "Меджибож".

В последние 30 лет дворец стоял без крыши и одной стены, но сейчас их восстановили. На ближайшие три года из областного бюджета на реставрацию выделили 63 миллиона гривен.

В помещении еще не закончены стены, и только начинаются работы по укреплению полов. Местами между креплениями оставляют стеклянные окна, для того, чтобы посетители могли рассмотреть старинную кладку, но главное их предназначение – уменьшить нагрузку на подземелье, глубина которого достигает восьми метров, и даже посреди лета изо рта идет пар.

Здесь хозяева хранили продукты, зимой сюда завозили лед, спускали через специальные окна и засыпали соломой. Потом все лето температура держалась в пределах 4-6 градусов. А недавно в этих подземельях нашли бутылку вина, которой 150 лет, а также старинные монеты.

Напомним, к 27-й годовщине Независимости Украины сайт "Сегодня" рассказывал об уникальных местах, в частности, мы рассказали о старых крепостях, которыми может похвастаться далеко не каждая страна.

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