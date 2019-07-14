Ремонтный сезон в Харьковской области: дорожники выполнили половину своего плана

В Службе автодорог отчитались о ходе реконструкции

















В Харькове и области продолжается ремонтно-строительный сезон на дорогах: в Службе автодорог отрапортовали, что на трассе Мерефа – Лозовая – Павлоград выполнили уже половину запланированных на этот год работ.

По словам замначальника развития дорог областной Службы автодорог Сергея Пляки, особое внимание уделяют восстановлению четырех искусственных сооружений.

Так, на путепроводе возле села Тарановка Змиевского района и мосте у села Катериновка в Лозовском районе строители ремонтируют опоры и пролетные строения. Еще один путепровод восстанавливают возле самой Лозовой.

Продолжается ремонт и моста вблизи села Ивановка Лозовского района: транспорт пока курсирует по одной стороне.

Правительство Украины одобрило масштабную программу развития дорог местного значения и готов приступить к ее реализации. В частности, планируется использовать технологию цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.

А пока что украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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