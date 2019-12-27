Самый дорогой наряд Снегурочки в Украине: в Харьковской области разгорелся скандал

Новогодний скандал разгорелся в Харьковской области. На сайте госзакупок ProZorro появилась информация о том, как одна из объединенных общин отдала за костюм Снегурочки 9 тысяч гривен. Шквал возмущенных комментариев посыпался в соцсетях. Наряд назвали самым дорогим в Украине. Новости "Сегодня" рассмотрели платье и выяснили стоит ли потраченных тысяч.

Костюмы расшитые золотом и серебром, обрамленные мехом. Дед Мороз и Снегурочка поздравляют малышей в новом наряде. Таких богатых нарядов в Циркунах не видели несколько лет. Главный сказочный персонаж переживает, потому что впервые примерил настоящий образ Деда Мороза.

"Непередаваемое чувство, если честно. Трудно – эмоции переполняют. Немного волнуюсь, дети все же и родители", – говорит Евгений Момот, учитель.

Ранее главных новогодних героев одевали в то, что могли сшить сами.

Оксана Дудченко, директор лицея:

"Костюм Деда Мороза был – его покупали родители. Он был такой несчастный – в виде халата красненького".

Но новость о ценах на новые наряды возмутила пользователей соцсетей. Мол, местные чиновники только за костюм Снегурочки выложили из бюджета до 9 тысяч гривен. А в сельсовете расточительство отвергают:

"Это два костюма. Два костюма Снегурочки, которые купили за средства сельсовета. Каждый по четыре с половиной тысячи, вместе 9 это тысяч".

Этой накладной просто не успели отчитаться перед обществом на сайте сельсовета, объясняет председатель. А костюмы купили для двух лицеев своей ОТГ. Цену слишком высокой родители не считают.

"Сейчас все дорого. За платье хорошее тоже надо дорого заплатить. И это я думаю, тоже стоит", – говорит Ольга Близнюкова, мама школьника.

Обновки в лицеях уже есть, теперь здесь задумались над тем как их хранить, чтобы дорогой праздничный наряд радовал детей еще не раз.

А тем временем в Черном море дайверы установили елку и водили вокруг нее хороводы. По традиции аквалангисты устроили и небольшой банкет. После празднования дайверы забрали елку с собой, чтобы не загрязнять море пластиком.

Ранее новости "Сегодня" также писали о том, как в Венгрии дайвер спустился на трехметровую глубину, чтобы установить елку в аквариуме… С акулами. Как справляются с хищными рыбами, дайвер рассказал тогда, как выбрался на поверхность.

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