Сдвинул с места самолет! Ветеран АТО с ампутированной ногой установил рекорд Украины (фото)

Ветеран протащил воздушное судно на 6 метров 40 сантиметров

Рекордсмену Роману Кашпуру 24 года / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 2 декабря, в Харьковской области на аэродроме "Чугуев" ветеран войны на востоке Украины установил новый рекорд.

Об этом пишет "Армия FM".

Реклама

Установил рекорд после ампутации

В результате ранения на востоке Украины 24-летнему Роману Кашпуру ампутировали ногу. Парень сдвинул с места самолет Ан-26 и установил рекорд на максимальное расстояние тяги самолета с протезом ноги.

"Эта мера, тяга самолета человеком с инвалидностью на максимальное расстояние, посвященное двум очень важным событиям в моей жизни, для людей, сыгравших в моей жизни очень важную роль. До 5 декабря – День волонтера и до 6 декабря – Дня Вооруженных Сил. И сегодняшняя мера будет проходить под лозунгом "Фронтового кулака и не может существовать без надежного тыла", – рассказал Роман Кашпур.

За 44 секунды ветеран весом 78 килограмм смог протащить воздушное судно весом 16 тонн и 130 килограммов на 6 метров 40 сантиметров.

Реклама

Ветеран войны на востоке Украины установил новый рекорд. Фото: "Армия FM".

Ветеран войны на востоке Украины установил новый рекорд. Фото: "Армия FM".

На что идут украинцы ради Книги рекордов Гиннеса

Преподаватель математики Надежда Комарова из Днепра является рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса. Всю квартиру Надежды Комаровой заполонили божьи коровки. Собирать коллекцию преподавательница математики начала 11 лет назад. Когда первую брошь в виде жучков в крапинки подарила подруга. Теперь в квартире мировой рекордсменки – 12 тысяч божьих коровок.

Реклама

То, что украинцы – еще и одна из сильнейших наций мира – в очередной раз показал львовянин Олег Скавыш. Два года готовился, чтобы зубами протащить корабль. До этого тренировался с поездом, трамваем, тащил автобус, сани и самолет. Судно весом шестьсот четырнадцать тонн он зубами оттащил на 15 метров.

Читайте также: