Шестерых собак спасли из плена в Харькове: животные уже не могли стоять на ногах

Женщина превратила квартиру в помойку и держала в плену забранных с улицы собак

Голодных, слабых и напуганных – в Харькове освободили из плена шестерых собак. Младшая сестра позвала ветеринаров, чтобы спасли животных, которых запустила старшая. Новости "Сегодня" поговорили с соседями и отправились к спасенным животным.

Рыжик единственный, кто ест с рук. Остальные пять спасенных собак подходят к тарелкам, только когда людей рядом нет.

"Животные не подходили к рукам, животные были напуганы. Собачки были напуганы и истощенны, они и сейчас находятся в состоянии стресса. Только одна собачка начала проявлять контактность", – рассказывает Елена, которая сейчас занимается собаками.

Все освобожденные псы едва поднимаются на лапы, тощие, шерсть выпадает клочьями. Ветеринар Елена уверена, что животных не лечили и почти не кормили. Жили они в многоэтажке. В квартире, где проживали трое людей: мать и две взрослые дочери. Соседи рассказали корреспондентам новостей "Сегодня", что несколько лет назад старшая начала приносить домой мусор и приводить бездомных собак. Мать молчала, а младшая сестра терпела. Пока однажды ей не надоело.

Ольга Голубева пресс-секретарь коммунального предприятия "Центр обращения с животными":

"Не сразу, не с самой хозяйкой – она сначала была согласна, потом она отказывалась. В общем, спасибо большое её сестре, благодаря ей животных удалось спасти".

Соседи годами уговаривали семью отдать собак в приют. Ведь квартира, где их держали, превратилась в вонючий мусорник:

"Невозможно воняло, а пруссаки вот такие, вы извините. За всю жизнь таких пруссаков не было. Я уже не знаю, чем их травить. И даже по вытяжке течет моча".

Соседи не планируют судиться с собачницами говорят, бесполезно. Денег у них нет. Только надеются, что новых собак доведешь, а спасенных хвостатых удастся пристроить.

Лечить собак будут не менее месяца. Поэтому пока они будут жить в этих зимних вольерах. И ушастым уже подыскивают новые семьи.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котов. Куда подевалась владелица – неизвестно. Предполагают, что она разводила животных, ведь среди них оказалось немало породистых.

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