Школьный шопинг: родители объединяются в группы для совместных покупок

Собирая ученика, харьковчане рекомендуют экономить в стоках, на рынках и в сети

Август — горячая пора как для торговцев школьными товарами, так и для родителей, которые уже штурмуют рынки и магазины, собирая своих чад к новому учебному году. Особенно щепетильны в этом вопросе мамы и папы первоклассников. "Сегодня" выяснила, во сколько обойдется подготовка к походу за знаниями для первоклашек (см. инфографику) и на чем можно сэкономить.

Несмотря на повышенный спрос на школьную группу товаров, продавцы все чаще устраивают акции на них именно в августе.

"Я думала, что одеть дочку в первый класс будет дороже. Но в одном из супермаркетов можно выбрать блузки для девочки от 170 грн, юбки — от 300 грн. Правда, за одной из моделей мне пришлось объехать несколько магазинов этой сети, потому как она была очень ходовой и ее быстро разбирали", — рассказывает харьковчанка Татьяна Кирнос.

Только на комплект одежды для дочери женщина потратила больше 2000 грн.

"Можно было найти и дешевле, в некоторых магазинах были блузки и по 100 грн, правда, в их качестве я засомневалась. А вот на канцтоварах удалось сэкономить — кое-где они были со скидкой 30%", — говорит Татьяна.

По словам родителей, очень большой выбор одежды для школы на рынках, где тоже можно сохранить семейный бюджет, умея торговаться. Еще один вариант — стоковые и магазины секонд-хенд.

"Школьные рубашки там очень хорошего качества. Случается, новую можно купить за 40—70 грн, тогда как в магазине за нее попросят от 200 грн", — говорит харьковчанка Елена.

Недорогой и качественный товар многие родители покупают в европейских интернет-магазинах, правда, закупки сделали еще в начале лета.

"Нижнее белье, носки, спортивные брюки, рубашки сыну стараюсь заказывать за границей. Но делаю это заблаговременно, чтобы успеть к 1 сентября с доставкой", — говорит мама будущего первоклассника Олеся Василенко.

Сэкономить время и деньги можно в украинских интернет-магазинах.

"Покупала портфель ребенку. Изучила сайты Киева, Харькова, сравнила с ценой в магазинах. Решила купить в харьковском интернет-магазине, при этом сэкономила 150 грн", — делится опытом Олеся.

Еще один вариант экономии — совместные покупки. В таких случаях родители объединяются, чтобы, к примеру канцтовары, купить по оптовой цене.

Ранее мы писали, почем школьная форма и набор всего необходимого для первоклассника.

Читайте также, как подготовиться к школьному режиму за август.