Шокирующее видео: в Чугуеве дождь полностью уничтожил дорогу

Сегодня, 16:05

Пользователи Сети обвиняют в плохом качестве дорог власти города


Улица Кожедуба в Чугуеве. Фото: twitter.com

Один из жителей города Чугуев в социальной сети Facebook выложил видео последствий ливня, который прошел в выходные.

Как пишут в Сети, улицу Кожедуба, которая находится в центре города, начало размывать еще в начале весны. Окончательно уничтожил проезжую часть дождь в эти выходные.

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Пользователи Сети обвиняют в плохом качестве дорог власти города.

"Тут не то что не проехать, тут даже не пройдет никто", "Дороги Чугуева – визитная карта города! Кто ответит за 16 лет разрухи, воровства и разгильдяйства чиновников?", "Никто не думает даже о пожарной безопасности и пути подъезда к зданию. Как подъедет пожарный автомобиль? Не дай Бог", – пишут пользователи.

Видео: Максим Булавин

Как сообщалось, региональную трассу, которая ведет из Канева в Кременчуг, перекрыли жители села Мошны в Черкасской области. Жалуются, что дорога как решето. Им надоело ужасное бездорожье. Отремонтировать трассу люди просили с прошлой осени. Наконец терпение лопнуло. Успокаивать протестующих приехали представители облавтодора.

Напомним, в городе Белая Церковь на строительной площадке произошел масштабный обвал грунта: под завалами оказались двое рабочих, которые копали котлован. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, одного мужчину удалось спасти, его госпитализировали с травмами, второй рабочий погиб.
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