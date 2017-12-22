Смертельно ДТП на Сумской: Апелляционный суд оставил Дронова под арестом

21 Декабря 2017, 23:04

Адвокат заявил, что решение апелляции было ожидаемым


Апелляционный суд Харьковской области оставил в силе решение Киевского райсуда Харькова, который продлил до 10 февраля 2018 года арест одному из подозреваемых в смертельном ДТП Геннадию Дронову.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Перепелица, передают  "Українські новини".

"Апелляционный суд оставил решение о продлении ареста без изменений", – сказал адвокат.

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По его словам, решение апелляции было ожидаемым.

Как известно, 13 декабря Киевский суд Харькова продлил меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 февраля 2018 года.

 Во время заседания главная подозреваемая по делу, 20-летняя Елена Зайцева, признала себя виновной в произошедшем, а 49-летнему Геннадию Дронову стало плохо на скамье подсудимых.

Напомним, 18 октября на перекрестке ул. Сумской и пер. Мечникова столкнулись автомобиль Lexus, которым управляла Елена Зайцева, и Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов. В результате чего первое авто буквально смело пешеходов, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. Пять человек погибли на месте, позже в больнице скончалась шестая пострадавшая. Еще пять пешеходов получили травмы разной степени тяжести. Сразу же после трагедии Зайцеву взяли под стражу за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора. А спустя почти три недели суд решил надеть наручники и на Геннадия Дронова, которого винят в проезде перекрестка на желтый сигнал светофора и выезд за стоп-линию. Также в суде учли и доводы прокуратуры, что водитель "немца" может скрыться либо оказывать давление на свидетелей.
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