Смертельное ДТП на Сумской: стало известно, когда суд рассмотрит жалобы Зайцевой и Дронова

В аварии погибли шесть человек

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Верховный Суд рассмотрит кассационные жалобы на приговор фигурантов дела о страшном ДТП на Сумской в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как говорится в решении суда, заседание состоится 3 апреля 2020 года в 10:30.

Ранее мы писали, что Верховный суд принял к рассмотрению после поправок кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор по обвинению. Кассационное производство было открыто 13 декабря.

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Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

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Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

В мае Зайцева просила изменить ей срок на условный:

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