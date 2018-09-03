Смертельное ДТП в Харьковской области: столкнулись грузовик и скутер

Сегодня, 18:50

Водитель и пассажир скутера погибли на месте аварии


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области столкнулись грузовой автомобиль и скутер. В результате аварии два человека погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительным данным, на грунтовой дороге в селе Санин произошло столкновение грузовика "КамАЗ" и скутера", – рассказали в полиции.

В результате столкновения водитель и пассажир скутера от полученных травм скончались на месте ДТП. Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Великобурлукского отдела полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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