Смертельное ДТП в Харьковской области: водителя грузовика задержали

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области после смертельного ДТП на трассе Чугуев – Великий Бурлук задержали водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

"Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, около 18:00 29 сентября на трассе Чугуев – Великий Бурлук произошло лобовое ДТП – столкнулись грузовик и легковушка. Как выяснилось, 31-летний водитель MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Lada Priora. В ДТП на месте погибли 52-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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