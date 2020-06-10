Собирал секретные данные: в Харькове поймали агента российской военной разведки (фото, видео)

В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала украинца, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Об этом сообщили в СБУ.

Выяснилось, что его завербовали российские спецслужбы во время визита в РФ. Российские кураторы выбрали агенту псевдоним "Сумрак". Его задачей был сбору информации с ограниченным доступом о воинских частях, дислоцирующихся в Харьковской области.

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"Следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора "Сумраком" информации с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил", – рассказали в СБУ.

Задержали мужчину в центре Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирование в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа "секретно".

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Во время обыска у мужчины изъяли носители информации со сведениями с ограниченным доступом.

"Сейчас задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в СБУ.

Напомним, не так давно в Мариуполе разоблачили бывшего силовика, завербованного ФСБ России.

Кроме того, ранее в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте.

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