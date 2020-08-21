"Состояние больных с COVID-19 меняется очень быстро": харьковский врач рассказала о ситуации в "инфекционке"

В Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса за сутки. Заведующая отделением №2 в Харьковской инфекционной больнице рассказала о работе в условиях эпидемии.

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Как сообщает "Громадське", по словам Ольги Харченко, в медучреждение попадает от 20 до 50 больных в сутки. На лечение оставляют только тех, у кого подтверждается COVID-19, это примерно 20 человек.

"Стараемся распределять людей так, чтобы мест хватало. У нас еще есть диспансер радиационной защиты (Харьковский областной диспансер радиационной защиты, который попал в перечень опорных больниц еще в марте – ред.), он нам помогает разгрузить больницу. Туда переводим пациентов, которые уже стабилизировались", – сказала Харченко.

По словам медика, персонала пока хватает, большинство из них – женщины. В мае-июне около 70% медперсонала заболело в разных формах, но сейчас таких случаев почти нет. Харченко считает, что у них уже сформировалась "иммунная прослойка".

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Она добавила, что по сравнению с прошлыми месяцами, к ним обращается гораздо больше пациентов, и болеют они значительно тяжелее, чем те, что были в начале. Из 240 человек – 100 находятся в тяжелом состоянии.

"Состояние у больных с COVID-19 очень быстро меняется в отрицательную сторону. Кроме этого, еще много документации, которую мы должны заполнять, поэтому уложиться в рабочее время крайне трудно, мы работаем более 12 часов ежедневно. График ненормированный, но мы делаем свою работу, потому что хотим, чтобы люди выздоравливали и выживали, это главное", – прокомментировала Харченко.

Медик признается, что работать психологически тяжело.

"Ты лечишь человека, вкладываешь все знания, но не всегда лечение завершается позитивно. Если болезнь закончилась летально, чувствуешь опустошение. Силы справляться с этим нахожу в семье, которая поддерживает, а также — благодаря любви и поддержке близких и улыбкам пациентов, которые выписываются", – сказала Харченко.

Отметим, за минувшие сутки, 20 августа, COVID-19 подтвердили у 184 жителей Харьковской области. Всего в регионе коронавирусом заболели 7033 пациента.

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Ранее мы сообщали, что харьковские врачи уже заявляли о нехватке мест в реанимации. Медики предупреждали, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

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