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Коронавирус в Украине: количество зараженных превысило 100 тысяч

21 августа, 08:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране от COVID-19 выздоровели более 600 человек

В Украине коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты. Только за прошедшие сутки, 20 августа, опасную болезнь диагностировали у 2 106 человек.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 100 643 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 23 украинца (с начала эпидемии – 2 207). Вылечить от COVID-19 удалось 51 078 инфицированных (637 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что ученые назвали неожиданный "плюс" пандемии коронавируса. Человечество замедлило темпы истощения ресурсов планеты.

Также напомним, медсестра из Подольской районной больницы в Одесской области рассказала об условиях работы в условиях эпидемии.

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Ранее мы писали, что в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа.

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О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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