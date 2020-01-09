Спецоперация СБУ в Харькове: появились подробности, фото и видео

СБУ в Харькове задержала предателя-диверсанта / Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины сообщили подробности спецоперации, которая проводилась на Московском проспекте в Харькове. Как оказалось, контрразведчики предотвратили покушение на убийство одного из бывших боевых командиров армейской разведки, организованный российскими спецслужбами.

По данным СБУ, для выполнения преступления россияне привлекли харьковчанина, который ранее служил в Национальной гвардии, но был уволен по компрометирующим обстоятельствам.

Задание мужчина получил во время краткосрочного выезда в Россию, а дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство разведчика исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

В СБУ подчеркнули, что спецслужбы страны-агрессора собирались отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористических организаций, во время одной из которых была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание Героя России.

Диверсант собирался осуществить покушение в жилом доме, где проживает командир, заложив самодельное взрывное устройство. Его действия создавали угрозу жизни многим жителям города.

Контрразведчики и следователи СБУ с помощью спецназовцев задержали злоумышленника со взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывчатки составляла 500 граммов тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взрывчатки она была уничтожена во дворе дома, без угрозы для жизни людей.

Успешную операцию СБУ уже прокомментировал председатель спецслужбы Иван Баканов. По его словам, предотвращение покушения – свидетельство эффективного противостояния Службы с россиянами.

"СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности – те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба", – подчеркнул он.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос сообщения задержанному о подозрении, а также избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Харьковской области суд вынес приговор диверсанту, который пытался подорвать железнодорожный мост на дороге, соединяющей регион с зоной боевых действий. Оперативники СБУ выяснили, что агент "МГБ ЛНР" готовит взрыв, сумели предотвратить диверсию и задержать злоумышленника. Теперь ему предстоит 10 лет провести в местах лишения свободы.

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