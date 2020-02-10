Столб черного дыма у метро напугал жителей Харькова: что произошло (фото, видео)

В Харькове в недостроенном киоске возле входа на станцию метро "Героев Труда" вспыхнул пожар. Столб дыма и языки пламени на крыше павильона напугали харьковчан.
Все подробности пожара рассказали в пресс-службе местной ГСЧС.
Выяснилось, что о пожаре спасателям сообщили сегодня, 10 февраля, в 10:24. На место сразу же направили пожарных. Когда они примчались, в павильоне пылала кровля. Потушили огонь быстро, в 10:40.
"Причину возгорания устанавливают эксперты", – рассказали в ГСЧС.
Напомним, не так давно в Харькове произошел смертельный пожар, жертвой которого стала мать двоих детей. Пламя вспыхнуло в квартире на четвертом этаже многоэтажки.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк