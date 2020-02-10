Столб черного дыма у метро напугал жителей Харькова: что произошло (фото, видео)

Фото: ХС Харьков

В Харькове в недостроенном киоске возле входа на станцию метро "Героев Труда" вспыхнул пожар. Столб дыма и языки пламени на крыше павильона напугали харьковчан.

Все подробности пожара рассказали в пресс-службе местной ГСЧС.

Видео: telegram/ХС | Харьков

Выяснилось, что о пожаре спасателям сообщили сегодня, 10 февраля, в 10:24. На место сразу же направили пожарных. Когда они примчались, в павильоне пылала кровля. Потушили огонь быстро, в 10:40.

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"Причину возгорания устанавливают эксперты", – рассказали в ГСЧС.

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Напомним, не так давно в Харькове произошел смертельный пожар, жертвой которого стала мать двоих детей. Пламя вспыхнуло в квартире на четвертом этаже многоэтажки.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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